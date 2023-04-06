(Тюмкина) Гликерия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тюмкина) Гликерия Захарова

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Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Тюмкин Захар Тимофеевич

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.?.1896

Муж: Каргин- Нечаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.02.1897

Дочь: Игушкина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.05.1899

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
28.09.1901

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.07.1904

Сын: Каргин- Нечаев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
13.03.1906

Сын: Нечаев (попал В Плен) Алексей Иванович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1909

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.10.1911

Сын: Нечаев Степан Иванович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.10.1911

Сын: Нечаев Павел Иванович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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