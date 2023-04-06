(Тюмкина) Гликерия Захарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Тюмкин Захар Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
19.?.1896
Рождение ребёнка
10.02.1897
Дочь: Игушкина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.05.1899
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1901
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.07.1904
Сын: Каргин- Нечаев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.1906
Сын: Нечаев (попал В Плен) Алексей Иванович
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1909
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1911
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1911
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно