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Игушкин Владимир Акимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1927

Дата смерти

05.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1927

Отец: Игушкин Св-Во Выд. 30.10.1933 Аким Алексеевич

Мать: Игушкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игушкина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игушкин /николаевка/ Александр Владимирович

Мать ребёнка: Игушкина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игушкина Галина

Смерть
05.03.1983
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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