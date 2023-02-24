Игушкин Владимир Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1927
Дата смерти05.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игушкина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игушкин /николаевка/ Александр Владимирович
Мать ребёнка: Игушкина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игушкина Галина
Смерть
05.03.1983
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область