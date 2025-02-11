Игушкин Св-Во Выд. 30.10.1933 Аким Уч Пмв Алексеевич 07.09.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Игушкин Св-Во Выд. 30.10.1933 Аким Уч Пмв Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.09.1896, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 06.02.1944

Отец
Игушкин Алексей Иванович11.02.1877 г.р.
Мать
Игушкина (Дорогова) Александра Флоровна / Александра Федоровна31.03.1874 г.р.
Супруги
Игушкина (Каргина Св-Во 30.10.1933) Евдокия Ивановна10.02.1897 г.р.
Дети
Игушкин Иван Акимович1923 г.р.
Игушкин Владимир Акимович04.04.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1896

Отец: Игушкин Алексей Иванович

Мать: Игушкина (Дорогова) Александра Флоровна / Александра Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
29.10.1917

Жена: Игушкина (Каргина Св-Во 30.10.1933) Евдокия Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1923

Сын: Игушкин Иван Акимович

Мать ребёнка: Игушкина (Каргина Св-Во 30.10.1933) Евдокия Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.04.1927

Сын: Игушкин Владимир Акимович

Мать ребёнка: Игушкина (Каргина Св-Во 30.10.1933) Евдокия Ивановна

Смерть
06.02.1944

Причина смерти: трагически, попал под поезд

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