Игушкин Св-Во Выд. 30.10.1933 Аким Уч Пмв Алексеевич
мужской, родился 07.09.1896, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 06.02.1944
ОтецИгушкин Алексей Иванович11.02.1877 г.р.
МатьИгушкина (Дорогова) Александра Флоровна / Александра Федоровна31.03.1874 г.р.
Супруги
Игушкина (Каргина Св-Во 30.10.1933) Евдокия Ивановна10.02.1897 г.р.
Дети
Игушкин Иван Акимович1923 г.р.
Игушкин Владимир Акимович04.04.1927 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1896
Бракосочетание
29.10.1917
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Игушкина (Каргина Св-Во 30.10.1933) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1927
Смерть
06.02.1944