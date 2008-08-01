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Игушкин Иван Акимович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

01.08.2008

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1921 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Игушкин Св-Во Выд. 30.10.1933 Аким Алексеевич

Мать: Игушкина Евдокия Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Игушкина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игушкина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игушкина Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игушкина Клавдия Ивановна

Смерть
01.08.2008
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
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