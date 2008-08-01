Игушкин Иван Акимович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти01.08.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игушкина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игушкина Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.2008
Похороны
Неизвестно