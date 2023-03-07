Игушкина (Дойкина) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин Иван Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пензенская область, г. Кузнецк