Игушкина (Дойкина) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкина (Дойкина) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев

Мать: Дойкина Марфа Алексеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Развод
Неизвестно

Муж: Игушкин Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин Иван Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игушкин Иван Акимович

Смерть
Неизвестно
Пензенская область, г. Кузнецк
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