Дойкина (Конакова) Марфа Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти14.12.1959
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Конаков Алексей Георгиев
Мать: не указана
Бракосочетание
03.?.1902
Рождение ребёнка
25.01.1904
Отец ребёнка: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев
Рождение ребёнка
01.06.1906
Сын: Дойкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев
Рождение ребёнка
02.08.1909
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев
Рождение ребёнка
03.03.1912
Дочь: Хетчикова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев
Рождение ребёнка
03.07.1915
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев
Рождение ребёнка
12.02.1918
Отец ребёнка: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Игушкина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев
Смерть
14.12.1959
Похороны
Неизвестно