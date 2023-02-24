Дойкина (Конакова) Марфа Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкина (Конакова) Марфа Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

14.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Конаков Алексей Георгиев

Мать: не указана

Бракосочетание
03.?.1902

Муж: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1904

Сын: Дойкин Игнат Иванович

Отец ребёнка: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1906

Сын: Дойкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1909

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.03.1912

Дочь: Хетчикова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1915

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев

Рождение ребёнка
12.02.1918

Сын: Дойкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Игушкина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.12.1959
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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