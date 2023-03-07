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Дойкин Игнат Иванович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.01.1904

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1904

Отец: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев

Мать: Дойкина Марфа Алексеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Пузырева Клавдия Игнатьевна

Мать ребёнка: Дойкина Дарья Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Дойкин Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Дойкина Дарья Васильевна

Узбекистан
Рождение ребёнка
01.07.1944

Сын: Дойкин Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Дойкина Дарья Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камаева Раиса Игнатьевна

Мать ребёнка: Дойкина Дарья Васильевна

Смерть
1965
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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