Дойкин Игнат Иванович
Место рождения
Дата рождения25.01.1904
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1904
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Пузырева Клавдия Игнатьевна
Мать ребёнка: Дойкина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Дойкин Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Дойкина Дарья Васильевна
Узбекистан
Рождение ребёнка
01.07.1944
Сын: Дойкин Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Дойкина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камаева Раиса Игнатьевна
Мать ребёнка: Дойкина Дарья Васильевна
Смерть
1965