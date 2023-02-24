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Дойкин Василий Игнатьевич

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Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

1939

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Дойкин Игнат Иванович

Мать: Дойкина Дарья Васильевна

Узбекистан
Рождение ребёнка
18.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пос.Нагорный, Николаевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пос.Нагорный, Николаевский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2006
п.Нагорный, Николаевский район, Ульяновская область
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