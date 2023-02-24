Дойкин Василий Игнатьевич
Место рожденияУзбекистан
Дата рождения1939
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Дойкин Игнат Иванович
Мать: Дойкина Дарья Васильевна
Узбекистан
Рождение ребёнка
18.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос.Нагорный, Николаевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос.Нагорный, Николаевский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2006
п.Нагорный, Николаевский район, Ульяновская область