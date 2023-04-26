Камаева (Дойкина) Раиса Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаева (Дойкина) Раиса Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дойкин Игнат Иванович

Мать: Дойкина Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камаев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Камаев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камаев Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
Село Канадей , Ульяновская область
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