Камаева (Дойкина) Раиса Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дойкин Игнат Иванович
Мать: Дойкина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камаев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камаев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Камаев Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Село Канадей , Ульяновская область