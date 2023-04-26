Камаев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаев Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1920

Дата смерти

06.04.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева Раиса Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Камаева Раиса Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камаева Раиса Игнатьевна

Смерть
06.04.1948
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