Камаев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1920
Дата смерти06.04.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камаева Раиса Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камаев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Камаева Раиса Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камаева Раиса Игнатьевна
Смерть
06.04.1948