Камаев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаев Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камаев Николай Михайлович

Мать: Камаева Раиса Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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