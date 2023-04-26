Хетчикова (Дойкина (рожд. 29.07.1912.)) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.03.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Сын: Хетчиков Александр Егорович
Отец ребёнка: Хетчиков Егор Егорович
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хетчиков Егор Егорович
Смерть
Неизвестно