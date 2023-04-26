Хетчикова (Дойкина (рожд. 29.07.1912.)) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хетчикова (Дойкина (рожд. 29.07.1912.)) Прасковья Ивановна

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.03.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1912

Отец: Дойкин кр-ся в Канадее Иван Васильев

Мать: Дойкина (Конакова) Марфа Алексеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хетчиков Егор Егорович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Хетчиков Александр Егорович

Отец ребёнка: Хетчиков Егор Егорович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хетчиков Егор Егорович

Смерть
Неизвестно

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