Хетчиков Егор Егорович
Место рожденияКрасноярский край Абанский район
Дата рождения09.05.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Красноярский край Абанский район
Рождение ребёнка
1939
Сын: Хетчиков Александр Егорович
Мать ребёнка: Хетчикова Прасковья Ивановна
Красноярский край Абанский район
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хетчикова Прасковья Ивановна
Красноярский край Абанский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Красноярский край Абанский район
Похороны
Неизвестно
Красноярский край. Абанский район