Хетчиков Егор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хетчиков Егор Егорович

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Место рождения

Красноярский край Абанский район

Дата рождения

09.05.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярский край Абанский район
Рождение ребёнка
1939

Сын: Хетчиков Александр Егорович

Мать ребёнка: Хетчикова Прасковья Ивановна

Красноярский край Абанский район
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хетчикова Прасковья Ивановна

Красноярский край Абанский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хетчикова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Красноярский край Абанский район
Похороны
Неизвестно
Красноярский край. Абанский район
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