Живцова (Живцова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живцова (Живцова) Анна Михайловна

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Место рождения

Занино, Рождественская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

02.10.1913

Дата смерти

20.07.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1913

Отец: Живцов Михаил

Мать: Живцова Ольга

Занино, Рождественская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1939

Дочь: Моргачева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Ионов Иван

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Иван

Смерть
20.07.1994
Причина смерти: онкология матки
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