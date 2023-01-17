Живцова (Живцова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.10.1913
Дата смерти20.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1913
Отец: Живцов Михаил
Мать: Живцова Ольга
Рождение ребёнка
16.03.1939
Дочь: Моргачева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Ионов Иван
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ионов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ионов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ионов Иван
Смерть
20.07.1994
Причина смерти: онкология матки