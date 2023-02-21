Живцова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живцова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Живцов (михайлов) Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Живцов Михаил

Занино, Рождественская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1913

Дочь: Живцова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Живцов Михаил

Занино, Рождественская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1924

Сын: Живцов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Живцов Михаил

Занино, Рождественская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Живцов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живцов Михаил

Смерть
Неизвестно
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