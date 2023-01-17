Живцов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Живцов (михайлов) Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Живцова Ольга
Рождение ребёнка
02.10.1913
Дочь: Живцова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Живцова Ольга
Рождение ребёнка
19.09.1924
Мать ребёнка: Живцова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Живцова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Живцова Ольга
Смерть
Неизвестно