Живцов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.09.1924
Дата смерти22.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1924
Отец: Живцов Михаил
Мать: Живцова Ольга
Рождение ребёнка
1951
Сын: Живцов Александр Иванович
Мать ребёнка: Живцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Живцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
25.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Живцова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Живцова Анна Васильевна
Смерть
22.03.1979
Причина смерти: сосудистое заболевание головного мозга