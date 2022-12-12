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Живцов Иван Михайлович

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Место рождения

Занино, Рождественская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

19.09.1924

Дата смерти

22.03.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1924

Отец: Живцов Михаил

Мать: Живцова Ольга

Занино, Рождественская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
1951

Сын: Живцов Александр Иванович

Мать ребёнка: Живцова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
19.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Живцова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
25.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Живцова Анна Васильевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живцова Анна Васильевна

Смерть
22.03.1979
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: сосудистое заболевание головного мозга
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