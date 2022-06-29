Моргачева (Живцова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачева (Живцова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1939

Дата смерти

25.09.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

1913 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1939

Отец: Ионов Иван

Мать: Живцова (Живцова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
25.09.1988

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