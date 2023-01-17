Матохина (Сучкина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохина (Сучкина) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сучкин Иван Степанович

Мать: Сучкина Мавра Епифановна

Рождение ребёнка
1699

Сын: Матохин Иван Иоакимович

Отец ребёнка: Матохин Иоаким Тимофеевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1712

Сын: Матохин Леон Иоакимович

Отец ребёнка: Матохин Иоаким Тимофеевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1716

Сын: Матохин Ермолай Иоакимович

Отец ребёнка: Матохин Иоаким Тимофеевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матохин Иоаким Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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