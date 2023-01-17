Матохина (Сучкина) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сучкин Иван Степанович
Мать: Сучкина Мавра Епифановна
Рождение ребёнка
1699
Отец ребёнка: Матохин Иоаким Тимофеевич
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Матохин Иоаким Тимофеевич
Рождение ребёнка
1716
Сын: Матохин Ермолай Иоакимович
Отец ребёнка: Матохин Иоаким Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно