Сучкина Мавра Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Епифан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1687
Отец ребёнка: Сучкин Иван Степанович
Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матохина Ивановна
Отец ребёнка: Сучкин Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно