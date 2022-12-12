Сучкина Мавра Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкина Мавра Епифановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Епифан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1687

Сын: Сучкин Семен Иванович

Отец ребёнка: Сучкин Иван Степанович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матохина Ивановна

Отец ребёнка: Сучкин Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучкин Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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