Матохин Иоаким Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Матохин Тимофей Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: Матохина Ивановна
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Матохина Ивановна
Рождение ребёнка
1716
Сын: Матохин Ермолай Иоакимович
Мать ребёнка: Матохина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матохина Ивановна
Смерть
Неизвестно