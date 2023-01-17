Матохин Иоаким Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохин Иоаким Тимофеевич

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Место рождения

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Матохин Тимофей Дмитриевич

Мать: не указана

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1699

Сын: Матохин Иван Иоакимович

Мать ребёнка: Матохина Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1712

Сын: Матохин Леон Иоакимович

Мать ребёнка: Матохина Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1716

Сын: Матохин Ермолай Иоакимович

Мать ребёнка: Матохина Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матохина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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