Матохин Леон Иоакимович
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Матохин Иоаким Тимофеевич
Мать: Матохина Ивановна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Матохин Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: Матохина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Наталья Леонтьевна
Мать ребёнка: Матохина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Кочерова Матрена Леонтьевна
Мать ребёнка: Матохина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Матохина Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно