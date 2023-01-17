Матохина (Сучкина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохина (Сучкина) Евдокия Петровна

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Сучкин Петр Васильевич

Мать: не указана

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1736

Сын: Матохин Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Матохин Леон Иоакимович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Наталья Леонтьевна

Отец ребёнка: Матохин Леон Иоакимович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Кочерова Матрена Леонтьевна

Отец ребёнка: Матохин Леон Иоакимович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Матохин Леон Иоакимович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матохин Леон Иоакимович

Смерть
Неизвестно
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