Матохина (Сучкина) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Сучкин Петр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Матохин Андрей Леонтьевич
Отец ребёнка: Матохин Леон Иоакимович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Наталья Леонтьевна
Отец ребёнка: Матохин Леон Иоакимович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Кочерова Матрена Леонтьевна
Отец ребёнка: Матохин Леон Иоакимович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Матохин Леон Иоакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно