Сучкин Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкин Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сучкин Степан Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1687

Сын: Сучкин Семен Иванович

Мать ребёнка: Сучкина Мавра Епифановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матохина Ивановна

Мать ребёнка: Сучкина Мавра Епифановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сучкина Мавра Епифановна

Смерть
Неизвестно
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