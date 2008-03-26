Перфильева (Анкудинова) Агриппина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1913
Дата смерти26.03.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1932
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Перфильев Павел Изотович
с.Нижне-Илимск Иркутской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перфильев Павел Изотович
Рождение ребёнка
04.05.1936
Отец ребёнка: Перфильев Павел Изотович
Смерть
26.03.2008
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край