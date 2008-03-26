Перфильева (Анкудинова) Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Анкудинова) Агриппина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1913

Дата смерти

26.03.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1932

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Перфильев Павел Изотович

с.Нижне-Илимск Иркутской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перфильев Павел Изотович

Рождение ребёнка
04.05.1936

Сын: Перфильев Юрий Павлович

Отец ребёнка: Перфильев Павел Изотович

Смерть
26.03.2008
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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