Перфильев Юрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1936
Рождение ребёнка
16.02.1962
Сын: Перфильев Андрей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно