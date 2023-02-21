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Перфильев Юрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

1962 г.р.
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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1936

Отец: Перфильев Павел Изотович

Мать: Перфильева Агриппина Степановна

Рождение ребёнка
16.02.1962

Сын: Перфильев Андрей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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