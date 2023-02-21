Перфильев Павел Изотович
Место рожденияИркутская обл., Нижне-Илимский р-н, д. Макарово
Дата рождения09.08.1911
Дата смерти11.02.1988
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1911
Отец: Перфильев Изот
Иркутская обл., Нижне-Илимский р-н, д. Макарово
Рождение ребёнка
24.01.1932
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Перфильева Агриппина Степановна
с.Нижне-Илимск Иркутской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перфильева Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
04.05.1936
Мать ребёнка: Перфильева Агриппина Степановна
Смерть
11.02.1988
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край