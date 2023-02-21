Перфильев Павел Изотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерфильев Павел Изотович

Перфильев Павел Изотович

Место рождения

Иркутская обл., Нижне-Илимский р-н, д. Макарово

Дата рождения

09.08.1911

Дата смерти

11.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1911

Отец: Перфильев Изот

Мать: Перфильева Мария Ивановна

Иркутская обл., Нижне-Илимский р-н, д. Макарово
Рождение ребёнка
24.01.1932

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Перфильева Агриппина Степановна

с.Нижне-Илимск Иркутской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перфильева Агриппина Степановна

Рождение ребёнка
04.05.1936

Сын: Перфильев Юрий Павлович

Мать ребёнка: Перфильева Агриппина Степановна

Смерть
11.02.1988
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close