(Перфильева) Мария Павловна
Место рожденияс.Нижне-Илимск Иркутской обл.
Дата рождения24.01.1932
Дата смерти29.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1932
с.Нижне-Илимск Иркутской обл.
Образование
С 1939 по 1949
Школа
Бракосочетание
24.02.1955
Рождение ребёнка
26.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горн Владимир Александрович
Рождение ребёнка
28.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горн Владимир Александрович
Смерть
29.04.2010