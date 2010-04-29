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(Перфильева) Мария Павловна

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Место рождения

с.Нижне-Илимск Иркутской обл.

Дата рождения

24.01.1932

Дата смерти

29.04.2010

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1932

Отец: Перфильев Павел Изотович

Мать: Перфильева Агриппина Степановна

с.Нижне-Илимск Иркутской обл.
Образование
С 1939 по 1949
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Школа
Бракосочетание
24.02.1955

Муж: Горн Владимир Александрович

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горн Владимир Александрович

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горн Владимир Александрович

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Смерть
29.04.2010
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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