Ащеуловъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Ащеуловъ Карпъ
Мать: Ащеулова Дарья Филиппова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Ащеулова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Ащеуловъ Петръ
Мать ребёнка: Ащеулова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ащеуловъ Венедиктъ
Мать ребёнка: Ащеулова Ирина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ащеулова Ирина Федорова
Смерть
1784