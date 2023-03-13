Ащеуловъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеуловъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Ащеуловъ Карпъ

Мать: Ащеулова Дарья Филиппова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Ащеулова Ирина Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Ащеуловъ Петръ

Мать ребёнка: Ащеулова Ирина Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ащеуловъ Венедиктъ

Мать ребёнка: Ащеулова Ирина Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова Ирина Федорова

Смерть
1784
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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