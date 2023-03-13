Ащеулова Ирина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулова Ирина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ащеуловъ Федоръ

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Ащеулова) Дарья

Отец ребёнка: Ащеуловъ Федоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Ащеуловъ Петръ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Федоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ащеуловъ Венедиктъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Федоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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