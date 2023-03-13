Ащеуловъ Венедиктъ
Место рождения
Дата рождения1779
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Ащеуловъ Федоръ
Мать: Ащеулова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ащеуловъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Ащеуловъ Кузьма
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ащеуловъ Астафий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ащеуловъ Иевъ
Мать ребёнка: не указана