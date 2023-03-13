Ащеуловъ Венедиктъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАщеуловъ Венедиктъ

Ащеуловъ Венедиктъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Ащеуловъ Федоръ

Мать: Ащеулова Ирина Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Ащеуловъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Ащеуловъ Кузьма

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ащеуловъ Астафий

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ащеуловъ Иевъ

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.