Ащеуловъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1773
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Ащеуловъ Федоръ
Мать: Ащеулова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Ащеулова Ирина (их 2)
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ащеуловъ Матвей
Мать ребёнка: Ащеулова Ирина (их 2)
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ащеуловъ Дмитрий
Мать ребёнка: Ащеулова Ирина (их 2)
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ащеуловъ Николай
Мать ребёнка: Ащеулова Ирина (их 2)
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Ащеулова Ирина (их 2)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ащеулова Ирина (их 2)