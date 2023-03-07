Ащеуловъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАщеуловъ Петръ

Ащеуловъ Петръ

avatar

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Ащеуловъ Федоръ

Мать: Ащеулова Ирина Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Ащеулова Ирина (их 2)

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ащеуловъ Матвей

Мать ребёнка: Ащеулова Ирина (их 2)

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Ащеуловъ Дмитрий

Мать ребёнка: Ащеулова Ирина (их 2)

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Ащеуловъ Николай

Мать ребёнка: Ащеулова Ирина (их 2)

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Ащеулова Ирина (их 2)

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова Ирина (их 2)

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close