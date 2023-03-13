Ащеулова Ирина (их 2)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ащеуловъ Петръ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ащеуловъ Матвей
Отец ребёнка: Ащеуловъ Петръ
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ащеуловъ Дмитрий
Отец ребёнка: Ащеуловъ Петръ
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ащеуловъ Николай
Отец ребёнка: Ащеуловъ Петръ
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Ащеуловъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ащеуловъ Петръ