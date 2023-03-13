Ащеулова Дарья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Ащеуловъ Федоръ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Комарова Акулина
Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ
Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742
Сын: Ащеуловъ Ларионъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ
Рождение ребёнка
1743
Сын: Ащеуловъ Иванъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ащеуловъ Карпъ