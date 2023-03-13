Ащеулова Дарья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулова Дарья Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Ащеуловъ Федоръ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Комарова Акулина

Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Ащеуловъ Ларионъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ

Рождение ребёнка
1743

Сын: Ащеуловъ Иванъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ащеуловъ Карпъ

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