Горохов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843
Отец: Горохов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горохова Анастасия
Рождение ребёнка
1865 ст.
Мать ребёнка: Горохова Анастасия
Рождение ребёнка
Вычислено 1878 ст.
Мать ребёнка: Горохова Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Горохова Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Горохова Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Горохова Анастасия
Рождение ребёнка
С 1890 по 1895 ст.
Сын: Горохов Ефим (Евфимий) Иванович
Мать ребёнка: Горохова Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Сын: Горохов Константин Иванович
Мать ребёнка: Горохова Анастасия
Рождение ребёнка
С 1897 по 1898 ст.
Дочь: Гусакова (Горохова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Горохова Анастасия
Смерть
Неизвестно