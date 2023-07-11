Горохов Аким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.
Отец: Горохов Иван Александрович
Мать: Горохова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
30.06.1906
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.1908 ст.
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
07.02.1910 ст.
Дочь: Гусакова (Горохова) Христина Акимовна
Мать ребёнка: Горохова (Таланова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.1911 ст.
Сын: Горохов Александр Акимович
Мать ребёнка: Горохова (Таланова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
21.11.1915 ст.
Мать ребёнка: Горохова (Таланова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
12.05.1919
Дочь: Горохова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Горохова Татьяна Гавриловна
Смерть
Неизвестно