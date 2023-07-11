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Горохов Аким Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.

Отец: Горохов Иван Александрович

Мать: Горохова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Татьяна Гавриловна

Бракосочетание
30.06.1906

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.10.1908 ст.

Сын: Горохов Косьма Акимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.01.1909 ст.

Жена: Горохова (Таланова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
07.02.1910 ст.

Дочь: Гусакова (Горохова) Христина Акимовна

Мать ребёнка: Горохова (Таланова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
12.12.1911 ст.

Сын: Горохов Александр Акимович

Мать ребёнка: Горохова (Таланова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
21.11.1915 ст.

Сын: Горохов Георгий Акимович

Мать ребёнка: Горохова (Таланова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
12.05.1919

Дочь: Горохова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Горохова Татьяна Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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