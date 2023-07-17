Горохова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Горохов Петр Иванович

Отец ребёнка: Горохов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1878 ст.

Сын: Горохов Аким Иванович

Отец ребёнка: Горохов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Горохов Федор Иванович

Отец ребёнка: Горохов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Горохова Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Горохов Иван Александрович

Рождение ребёнка
С 1890 по 1895 ст.

Сын: Горохов Ефим (Евфимий) Иванович

Отец ребёнка: Горохов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Сын: Горохов Константин Иванович

Отец ребёнка: Горохов Иван Александрович

Рождение ребёнка
С 1897 по 1898 ст.

Дочь: Гусакова (Горохова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Горохов Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

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