Горохова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865 ст.
Отец ребёнка: Горохов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1878 ст.
Отец ребёнка: Горохов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Горохов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Горохова Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Горохов Иван Александрович
Рождение ребёнка
С 1890 по 1895 ст.
Сын: Горохов Ефим (Евфимий) Иванович
Отец ребёнка: Горохов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Сын: Горохов Константин Иванович
Отец ребёнка: Горохов Иван Александрович
Рождение ребёнка
С 1897 по 1898 ст.
Дочь: Гусакова (Горохова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Горохов Иван Александрович
Смерть
Неизвестно