Гусакова (Горохова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1897 по 1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1897 по 1898 ст.
Отец: Горохов Иван Александрович
Мать: Горохова Анастасия
Бракосочетание
24.01.1914 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1914 ст.
Сын: Гусаков Зиновий Моисеевич
Отец ребёнка: Гусаков Моисей Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.08.1918 ст.
Сын: Гусаков Александр Моисеевич
Отец ребёнка: Гусаков Моисей Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.10.1920
Дочь: Гусакова Параскева Моисеевна
Отец ребёнка: Гусаков Моисей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно