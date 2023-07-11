Гусакова (Горохова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусакова (Горохова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1897 по 1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1897 по 1898 ст.

Отец: Горохов Иван Александрович

Мать: Горохова Анастасия

Бракосочетание
24.01.1914 ст.

Муж: Гусаков Моисей Тимофеевич

Рождение ребёнка
29.10.1914 ст.

Сын: Гусаков Зиновий Моисеевич

Отец ребёнка: Гусаков Моисей Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.08.1918 ст.

Сын: Гусаков Александр Моисеевич

Отец ребёнка: Гусаков Моисей Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.10.1920

Дочь: Гусакова Параскева Моисеевна

Отец ребёнка: Гусаков Моисей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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