Макаров Валерий Константинович
Место рождения
Дата рождения09.06.1947
Дата смерти07.07.1992
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1947
Отец: Макаров Константин
Мать: Макарова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
артист, поэт
Рождение ребёнка
15.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полищук (Полищук) Любовь Григорьевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.07.1992