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Макаров Валерий Константинович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

09.06.1947

Дата смерти

07.07.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1947

Отец: Макаров Константин

Мать: Макарова Вера Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полищук (Полищук) Любовь Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
артист, поэт
Рождение ребёнка
15.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полищук (Полищук) Любовь Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.07.1992
Омск, город Омск, Омская область

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