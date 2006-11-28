Полищук (Полищук) Любовь Григорьевна
Место рождения
Дата рождения21.05.1949
Дата смерти28.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
актриса театра и кино, певица, театральный деятель и педагог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Валерий Константинович
Рождение ребёнка
14.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.11.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно