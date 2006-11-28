Полищук (Полищук) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полищук (Полищук) Любовь Григорьевна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

21.05.1949

Дата смерти

28.11.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

1928 г.р.

Муж

1947 г.р.
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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1949

Отец: Полищук Григорий

Мать: Полищук (Жердеева) Ольга Пантелеевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Валерий Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
актриса театра и кино, певица, театральный деятель и педагог
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Валерий Константинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.11.2006
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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