Перминова (Перминова) Федосия
Место рожденияд. М.Вотское
Дата рождения20.11.1932
Дата смерти07.12.2017
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1932
Отец: Перминов Николай Андреевич
Мать: Перминов Анна Ивановна
д. М.Вотское
Рождение ребёнка
21.10.1953
Сын: Перминов Владимир Аркадьевич
Отец ребёнка: Перминов Аркадий Александрович
д. М.Вотское
Рождение ребёнка
29.11.1955
Сын: Перминов Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Перминов Аркадий Александрович
д. М.Вотское
Рождение ребёнка
28.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перминов Аркадий Александрович
с. Вотское
Смерть
07.12.2017
с. Вотское