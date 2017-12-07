Перминова (Перминова) Федосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова (Перминова) Федосия

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Место рождения

д. М.Вотское

Дата рождения

20.11.1932

Дата смерти

07.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1932

Отец: Перминов Николай Андреевич

Мать: Перминов Анна Ивановна

д. М.Вотское
Рождение ребёнка
21.10.1953

Сын: Перминов Владимир Аркадьевич

Отец ребёнка: Перминов Аркадий Александрович

д. М.Вотское
Рождение ребёнка
29.11.1955

Сын: Перминов Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Перминов Аркадий Александрович

д. М.Вотское
Рождение ребёнка
28.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перминов Аркадий Александрович

с. Вотское
Смерть
07.12.2017
с. Вотское
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