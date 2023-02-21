Перминов Аркадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерминов Аркадий Александрович

Перминов Аркадий Александрович

avatar

Место рождения

д. М.Вотское

Дата рождения

22.05.1927

Дата смерти

20.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1927

Отец: Перминов Александр Андреевич

Мать: Перминова Елена Петровна

д. М.Вотское
Рождение ребёнка
21.10.1953

Сын: Перминов Владимир Аркадьевич

Мать ребёнка: Перминова Федосия

д. М.Вотское
Рождение ребёнка
29.11.1955

Сын: Перминов Николай Аркадьевич

Мать ребёнка: Перминова Федосия

д. М.Вотское
Рождение ребёнка
28.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перминова Федосия

с. Вотское
Смерть
20.05.1987
с. Вотское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close