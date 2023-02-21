Перминов Аркадий Александрович
Место рожденияд. М.Вотское
Дата рождения22.05.1927
Дата смерти20.05.1987
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1927
д. М.Вотское
Рождение ребёнка
21.10.1953
Сын: Перминов Владимир Аркадьевич
Мать ребёнка: Перминова Федосия
д. М.Вотское
Рождение ребёнка
29.11.1955
Сын: Перминов Николай Аркадьевич
Мать ребёнка: Перминова Федосия
д. М.Вотское
Рождение ребёнка
28.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перминова Федосия
с. Вотское
Смерть
20.05.1987
с. Вотское