Перминова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1927

Сын: Перминов Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Перминов Александр Андреевич

д. М.Вотское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раисья Александровна

Отец ребёнка: Перминов Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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