Перминова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1927
Сын: Перминов Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Перминов Александр Андреевич
д. М.Вотское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раисья Александровна
Отец ребёнка: Перминов Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)