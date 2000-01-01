Перминов Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1927

Сын: Перминов Аркадий Александрович

Мать ребёнка: Перминова Елена Петровна

д. М.Вотское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раисья Александровна

Мать ребёнка: Перминова Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перминова Елена Петровна

Смерть
Неизвестно
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