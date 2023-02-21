Перминов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1932

Дочь: Перминова Федосия

Мать ребёнка: Перминов Анна Ивановна

д. М.Вотское
Рождение ребёнка
21.01.1939

Дочь: Смышляева Вера

Мать ребёнка: Перминов Анна Ивановна

д. М.Вотское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София

Мать ребёнка: Перминов Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Аполом Николаевич

Мать ребёнка: Перминов Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перминов Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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