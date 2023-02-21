Перминов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1932
Дочь: Перминова Федосия
Мать ребёнка: Перминов Анна Ивановна
д. М.Вотское
Рождение ребёнка
21.01.1939
Дочь: Смышляева Вера
Мать ребёнка: Перминов Анна Ивановна
д. М.Вотское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София
Мать ребёнка: Перминов Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Аполом Николаевич
Мать ребёнка: Перминов Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перминов Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно