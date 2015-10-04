Перминов (Перминова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов (Перминова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1932

Дочь: Перминова Федосия

Отец ребёнка: Перминов Николай Андреевич

д. М.Вотское
Рождение ребёнка
21.01.1939

Дочь: Смышляева Вера

Отец ребёнка: Перминов Николай Андреевич

д. М.Вотское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София

Отец ребёнка: Перминов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Аполом Николаевич

Отец ребёнка: Перминов Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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