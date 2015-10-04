Перминов (Перминова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1932
Дочь: Перминова Федосия
Отец ребёнка: Перминов Николай Андреевич
д. М.Вотское
Рождение ребёнка
21.01.1939
Дочь: Смышляева Вера
Отец ребёнка: Перминов Николай Андреевич
д. М.Вотское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София
Отец ребёнка: Перминов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Аполом Николаевич
Отец ребёнка: Перминов Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно