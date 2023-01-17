Миронова (Спиридонова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Спиридонова) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Артюхино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Артюхино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Миронов Иван Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван Степанович

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Прусова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Миронов Иван Степанович

Григорово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1905

Муж: Миронов Александр Иванович

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Миронов Иван Александрович

Отец ребёнка: Миронов Александр Иванович

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Смирнов-Миронов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Миронов Александр Иванович

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Миронова Полина Александровна

Отец ребёнка: Миронов Александр Иванович

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1922

Дочь: Миронова Серафима Александровна

Отец ребёнка: Миронов Александр Иванович

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Миронов Константин Александрович

Отец ребёнка: Миронов Александр Иванович

Григорово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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