Миронова (Спиридонова) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1883
Отец ребёнка: Миронов Иван Степанович
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Прусова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Миронов Иван Степанович
Бракосочетание
Около 1905
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Миронов Иван Александрович
Отец ребёнка: Миронов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Смирнов-Миронов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Миронов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Миронова Полина Александровна
Отец ребёнка: Миронов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1922
Дочь: Миронова Серафима Александровна
Отец ребёнка: Миронов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Миронов Константин Александрович
Отец ребёнка: Миронов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно