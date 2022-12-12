Прусова (Миронова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Рождение ребёнка
До 1904
Дочь: Горшкова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Прусов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
До 1905
Отец ребёнка: Прусов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Прусова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Прусов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
До 1907
Сын: Прусов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Прусов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Халтурина Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Прусов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно