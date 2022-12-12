Прусова (Миронова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусова (Миронова) Мария Ивановна

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Место рождения

Григорово, Рузский, Московская область

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Миронов Иван Степанович

Мать: Миронова Анастасия Михайловна

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1904

Дочь: Горшкова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Прусов Григорий Иванович

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Прусов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Прусов Григорий Иванович

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Прусова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Прусов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
До 1907

Сын: Прусов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Прусов Григорий Иванович

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Халтурина Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Прусов Григорий Иванович

Григорово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прусов Григорий Иванович

Григорово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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