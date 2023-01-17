Миронов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиОколо 1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Степан Миронович
Мать: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
До 1883
Мать ребёнка: Миронова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Прусова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Миронова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Миронов Александр Иванович
Мать ребёнка: Миронова Евдокия
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Огороднова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миронова Евдокия
Смерть
Около 1906