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Миронов Иван Степанович

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Место рождения

Григорово, Рузский, Московская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Около 1906

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Степан Миронович

Мать: Ксения Ивановна

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Миронов Иван Иванович

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Михайловна

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Прусова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Михайловна

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Миронов Александр Иванович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Огороднова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия

Григорово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Евдокия

Смерть
Около 1906
Григорово, Рузский, Московская область
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