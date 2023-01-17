Смирнов-Миронов (Миронов) Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов-Миронов (Миронов) Андрей Александрович

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Место рождения

Григорово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Миронов Александр Иванович

Мать: Миронова Анастасия Михайловна

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов-Миронов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Смирнова-Миронова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов-Миронов Борис Андреевич

Мать ребёнка: Смирнова-Миронова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов-Миронов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Смирнова-Миронова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова-Миронова Мария

Смерть
Неизвестно
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