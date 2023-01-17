Смирнов-Миронов (Миронов) Андрей Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов-Миронов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Смирнова-Миронова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов-Миронов Борис Андреевич
Мать ребёнка: Смирнова-Миронова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов-Миронов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Смирнова-Миронова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова-Миронова Мария
Смерть
Неизвестно